Hugh Jackman raconte ses adieux au personnage de Wolverine

ATTENTION, CE TEXTE RÉVÈLE LA FIN DU FILM LOGAN .

Près de trois ans après la parution au cinéma de Logan, Hugh Jackman a raconté comment il avait abordé la scène de mort de Wolverine, l’un des personnages cultes de sa carrière, lors du tournage du long-métrage.

L'acteur australien, qui a commencé à jouer le superhéros mutant dans X-Men en 2000, a fait ses adieux à son personnage en 2017 dans une scène émouvante qui voit Wolverine décéder paisiblement après s'être sacrifié pour sa fille mutante adoptée, interprétée par Dafne Keen.

Dans une interview pour la série Actors on Actors de Variety, il a révélé à Anne Hathaway qu'il était alors prêt à raccrocher ses griffes et à mettre son personnage mythique au placard.

«Il y avait tellement de crossovers à la fin, parce que je l'avais joué depuis si longtemps, a expliqué l’acteur de 51 ans. Je savais que ça allait être ma dernière fois bien avant qu'on n'écrive [le scénario de Logan]. J'ai pris cette décision. Il y avait cette pression sur mes épaules. J'étais super investi.»

Et Hugh Jackman a été satisfait de la façon dont le réalisateur du film, James Mangold, a abordé la scène de la mort de Wolverine, même si elle lui a été annoncée à la dernière minute.

«Il a juste dit: “Nous ne pouvons pas faire cette scène avec les cascades. Mais on va juste faire la scène de mort.” J'étais là: “Genre, maintenant?” Il a dit: “Je vais juste vous faire venir toi et Dafne, et si vous pouviez faire ça.” J'étais là: “D'accord.” Il savait que c'était mieux pour moi», s'est-il souvenu.

Jackman a expliqué qu'après avoir filmé la mort de Wolverine, le réalisateur lui avait dit de profiter de cette page qui se tournait et avait mis le tournage en pause.

«Nous y sommes arrivés et nous tournions la scène, a-t-il déclaré. Et il dit: “Mec, arrêtons simplement les horloges. Arrêtons de nous inquiéter de tout. C'est la fin de 19 ans. Pose-toi pendant une demi-heure.” Le fait qu'il me permette, pas seulement en tant qu'acteur, mais en tant que Hugh, de me souvenir de ce moment, c'est un luxe que je n'oublierai jamais.»

