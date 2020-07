Marvel: Anthony Mackie critique le manque de diversité dans les productions du studio

Anthony Mackie, l’interprète de Sam Wilson, alias Falcon, a dénoncé le manque de diversité dans les coulisses des films de Marvel Studios.

L'acteur, qui a joué dans sept superproductions Marvel, a critiqué la société détenue par Disney pour ne pas avoir une équipe diverse et inclusive derrière la caméra.

«Cela m'a vraiment dérangé de faire sept films Marvel où chaque producteur, chaque réalisateur, chaque cascadeur, chaque costumier, chaque assistant de production, chaque personne était blanche», a-t-il déclaré lors d'une interview avec Daveed Diggs, dans le cadre de la série Actors on Actors de Variety.

L’acteur et producteur de 41 ans a ajouté que la seule exception a été le film Black Panther de 2018, dirigé par Ryan Coogler et mettant en vedette une équipe d'acteurs noirs dont Michael B. Jordan, Chadwick Boseman et Lupita Nyong'o.

«Nous avons eu un producteur noir, il s'appelait Nate Moore, a-t-il poursuivi. Il a produit Black Panther. Mais quand vous faites Black Panther, vous avez un réalisateur noir, un producteur noir, un costumier noir, un chorégraphe cascadeur noir. Et je me dis que c'est plus raciste qu'autre chose. Parce que si vous ne pouvez engager que des Noirs pour un film black, vous dites qu'ils ne sont pas assez bons quand vous avez une distribution majoritairement blanche.»

Anthony Mackie a expliqué qu'il utilisait son influence sur le plateau de la prochaine émission télévisée de Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, pour faire pression en faveur de pratiques d'embauche plus inclusives.

«Mon objectif principal avec Marvel, avec tout le monde, est d'embaucher la meilleure personne pour le poste, a-t-il soutenu. Parce que cela commence à construire une nouvelle génération de personnes qui peuvent mettre quelque chose sur leur CV pour obtenir d'autres emplois. S'il faut diviser en pourcentage, divisez-le. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire en tant que leaders; nous pouvons pousser et repousser les limites.»

