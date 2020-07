Comment nager dans Animal Crossing: New Horizons

Il est maintenant possible depuis quelques jours de nager dans Animal Crossing: New Horizons grâce à une mise à jour estivale. En plus d'être paisible, l'océan peut même être payant.

Mais, comment peut-on nager dans Animal Crossing: New Horizons? Pèse sur Start vous a préparé un petit guide facile à suivre pour faire « sploush » dans l'eau.

Voici les étapes à suivre!

1. Après avoir sauvegardé votre partie d'Animal Crossing, retournez à l'écran principal de la Nintendo Switch. Appuyez sur l'icône du jeu avec le bouton « X » et choisissez l'option de fermer l'application (le jeu). Il est important de faire cette étape, car si votre jeu était tout simplement en mode « sleep », la mise à jour ne s'est pas nécessairement installée.

2. Appuyez ensuite normalement sur l'icône du jeu, et acceptez l'installation de la mise à jour. Patientez!

3. Une fois la mise à jour installée, assurez-vous d'avoir au moins 3 000 clochettes (belles) afin d'acheter la combinaison de plongée (wet suit) chez Nook's Cranny. La combinaison se trouve dans l'étagère ou l'on retrouve normalement des outils, comme le slingshot ou la pelle. Il y a également une combinaison de plongée au terminal Nook Stop pour le même prix.

Capture d'écran

Capture d'écran

4. Une fois votre combinaison enfilée, sachez que certaines options vous seront bloquées. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, aller dans la cabine d'essayage chez les Soeurs doigts de fée. Mais, vous pouvez maintenant nager! Vous pouvez sauter à partir des rochers ou d'un quai en appuyant sur « A ». Assurez-vous de ne rien avoir dans les mains! Il est également possible d'aller dans l'eau à partir de la plage.

Capture d'écran

5. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur « A » pour nager plus vite, ou tout simplement garder la touche « A » enfoncée. Pour plonger sous l'eau, appuyez sur « Y » et utilisez « A » et votre stick de gauche pour naviguer.

6. Les bulles sur la surface indiquent qu'un objet est caché à cet endroit. Plongez, naviguez avec « A » pour suivre l'objet et pour aller le chercher. Essayez de bien viser, car votre personnage peut tenir son souffle pour quelques secondes seulement!

Capture d'écran

7. Votre personnage a une force assez superhumaine: il peut rester dans l'eau à nager sans prendre de pause.

8. Vous pouvez apporter les créatures vous allez retrouver au fond de la mer à Thibou (Blathers). Selon la bébêtopédie (critterpedia), il devrait avoir 40 créatures marines. Il y a également des perles, avec lesquels vous pouvez fabriquer des objets!

Voilà, vous savez tout. À la nage!