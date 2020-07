Découvrez Chloé, la nouvelle assistante virtuelle développée par des étudiants de l’UdeM

Quoi faire si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? Où trouver des ressources, du soutien? Quels sont les symptômes? Toutes ces questions pourront être traitées de manière personnalisée et rapidement en consultant le site Dialogue.

Vous y trouverez une assistante médicale virtuelle appelée Chloé accessible sur tout appareil connecté à internet: téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, etc.

La dernière version propose un éventail de questions-réponses élargi, ainsi qu’un accompagnement quotidien pour les personnes qui doivent s’auto-isoler pendant 14 jours. En pareil cas, «Chloé vous contactera chaque jour afin d’effectuer un suivi de vos symptômes, de vous expliquer à quoi vous attendre et vous fournir des conseils pour savoir à qui vous adresser si vous avez besoin d’aide», explique Alexis Smirnov, cofondateur et directeur de la technologie de la société Dialogue.

Une masse de données gérée par IA

Dialogue est un leader montréalais des soins de santé virtuels qui a obtenu l’aide d’étudiants chercheurs en maîtrise de l’Université de Montréal et de Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle, pour concevoir le système d’intelligence artificielle (IA) à la base de Chloé.

«De multiples informations circulent rapidement au Canada, chaque juridiction provinciale, territoriale et municipale ayant son propre site web dédié à la COVID-19, explique Alexis Smirnov. Le rôle de Chloé consiste à accéder rapidement à ces renseignements, à les indexer et à les utiliser pour transmettre les informations les plus pertinentes et les plus précises aux utilisateurs», selon le communiqué.

L’essor de la télémédecine

Le projet Chloé pour la COVID-19 est développé en collaboration avec plusieurs partenaires technologiques: Dataperformers, Google Cloud, Mila, Nu Echo, Samasource et Scale AI.

À noter que ce projet peut accueillir d’autres stagiaires de recherche, comme des étudiants en génie logiciel, intelligence artificielle ou télémédecine de partout au Canada et ils peuvent contacter l’équipe de développement des affaires de Mitacs.

Mentorly, une plateforme de mentorat numérique en plein essor

Un mot en passant sur Mentorly, une société basée à Montréal dont la plateforme de mentorat offre un soutien de mentorat pour le travail, les écoles et les grandes organisations.

Mentorly

Cette plateforme en ligne qui accueille plus de 700 mentors internationaux offre la connectivité et la tranquillité d’esprit aux propriétaires d’entreprises, aux employés et aux étudiants qui ont besoin de solutions ou d’idées originales pour affronter la crise provoquée par la pandémie.

Au début du confinement, en avril, le taux d’utilisation de la plateforme a connu une hausse de plus de 300% alors que l’apprentissage à domicile se répandait à vitesse grand V.