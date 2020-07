Floor is Lava: qu’est-ce qui est dans la lave?

À moins d'être sous une roche (volcanique), vous avez probablement vu passer Floor is Lava sur Netflix, un game show qui s'inspire d'un jeu d'enfants où l'on prétend que le plancher est fait de lave.

La compétition Floor is Lava oppose des équipes d'amis qui ont tous le même objectif: franchir une course à obstacles sans tomber dans la « lave ». L'équipe qui réussit à faire traverser le plus de personnes possibles, avec le meilleur temps au chrono, remporte le prix.

Évidemment, le plancher n'est pas réellement fait de lave! Mais, c'est quoi, au juste? En regardant l'émission, on constate que le liquide utilisé est visiblement chaud, mais aussi glissant. Dans une entrevue avec Hollywood Reporter, les créateurs de l'émission Irad Eyal et Megan McGrath ont offert quelques indices.

Déaclarant que la recette demeure un secret d'Hollywood, les créateurs de la série ont quand même expliqué que beaucoup de facteurs sont entrés en jeux pour trouver la bonne formule.

« Nous avons demandé aux plus grands chimistes et fabricants de substances visqueuses d'Hollywood de produire notre lave. Nous avons fait une tonne de recherches sur ce à quoi ressemble la lave, et comment elle se déplace, et comment elle brille. Nous avons essayé de vraiment créer cet effet avec la nôtre. Nous avons passé des mois à tester différentes laves et différentes formules », a expliqué McGrath.

« La raison pour laquelle nous gardons le secret est parce qu'il a fallu vraiment beaucoup de temps pour [trouver la bonne formule]. Vous voulez que la lave brille? "Ah, facile", ont déclaré les chimistes, "nous pouvons tout simplement ajouter des produits chimiques incandescents." Eh bien, il s'avère que ces produits sont cancérigènes. », ajoute Eyal. « Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre exactement comment faire bouillir la lave, la faire couler, qu'elle soit glissante, visqueuse et aussi être sûr que les gens puissent être immergés pendant plusieurs minutes, des heures, quoi que ce soit, et en sortir en toute sécurité ».

Bon, ça ne répond pas exactement à nos questions, mais au moins, l'expérience demeure sécuritaire. Quand les participants ne se frappent pas la tête sur un divan, bien entendu.

