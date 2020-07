Mark Hoppus interprète une chanson de Blink-182 dans The Last of Us Part II [VIDÉO]

Si vous vous demandiez ce que fait ces temps-ci ce cher Mark Hoppus, bassiste et chanteur de Blink-182, vous trouverez la réponse sur Twitch... il joue à The Last of Us Part II!

• À lire aussi: The Last of Us Part II: l'exclusivité PS4 qui s'est vendue le plus rapidement

• À lire aussi: The Last of Us Part II: une pétition pour que l'histoire du jeu soit refaite

• À lire aussi: The Last of Us Part II: le jeu qui a le plus testé mon endurance psychologique

Comme vous le savez peut-être, le plus récent titre de Naughty Dog propose aux joueurs, camouflé dans son immense univers, un mini-jeu pas piqué des vers: un simulateur de guitare étonnamment détaillé.

Et évidemment, pendant sa plus récente diffusion sur Twitch, Hoppus est tombé dessus, offrant à ses spectateurs une petite prestation surprise de son classique Dammit, tiré du tout aussi classique album Dude Ranch.

La version acoustique (et numérique) interprétée dans The Last of Us Part II par le musicien n’est pas un summum de précision et Hoppus en oublie même les paroles... Certes, la courte démonstration est tout de même un autre exemple flagrant du niveau d’immersion proposé par le jeu paru le mois dernier.

Qui aurait cru qu’on aurait un jour droit à un soupçon de Blink-182 dans une œuvre de Naughty Dog? Qui sait, Tom DeLonge donnera peut-être éventuellement un concert dans No Man’s Sky pour répondre à Hoppus. En tout cas, on peut toujours rêver...

À REGARDER