Call of Duty: le signe «OK» retiré de Modern Warfare et Warzone

Après l’avoir ajouté au jeu un peu plus tôt cette année, Infinity Warfare a discrètement retiré le signe «OK» de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone au cours des derniers jours, comme l’ont remarqué différents internautes sur Reddit et Twitter.

Pour le moment, Activision n’a pas commenté publiquement la raison derrière cette décision, mais, selon Eurogamer, le geste aurait fort probablement été enlevé des titres en ligne puisqu’il a récemment été désigné par certains comme un symbole haineux.

Dans Modern Warfare et Warzone, le signe a donc été remplacé par un nouvel emote, «crush».

Utilisé par la majorité des gens pour signifier simplement que «tout est correct», le geste «OK» a toutefois été placé sur la liste des symboles haineux par l'Anti-Defamation League en septembre 2019, en raison de son appropriation grandissante par l’extrême droite.

D’après l’organisme, le signal serait désormais, dans certains cas, «une expression sincère de la suprématie blanche».

Avec les récents efforts d’Infinity Ward et d’Activision pour combattre toutes formes de racisme dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, on peut donc comprendre le retrait, à tout le moins par précaution, de l’emote en question.

