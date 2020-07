Little Hope: le prochain jeu des créateurs d’Until Dawn arrivera en octobre [VIDÉO]

Avis aux fans d’épouvante: Little Hope, le prochain volet de la série d’horreur The Dark Pictures Anthology, développée par Supermassive Games, arrivera finalement le 30 octobre prochain sur les tablettes.

La date de sortie a été précisée ce mercredi dans une bande-annonce partagée par l’éditeur Bandai Namco.

Proposée sur PS4, Xbox One et PC, l’aventure interactive sera la deuxième dans l’anthologie du studio anglais après Man of Medan, paru en 2019.

Little Hope plongera ce coup-ci les joueurs dans la peau de quatre étudiants qui devront, malgré eux, explorer un petit village de la Nouvelle-Angleterre où d’étranges événements se produisent.

En d’autres mots, une bonne dose d’horreur et de décisions difficiles à prendre, ce qui devrait plaire à celles et ceux qui ont apprécié l’excellent Until Dawn, aussi de Supermassive Games, et Man of Medan.

