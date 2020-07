Crash Bandicoot: un jeu mobile développé par les créateurs de Candy Crush

Après Mario il y a quelques années, c’est au tour de Crash Bandicoot de se doter d’un jeu mobile de type «runner», Crash Bandicoot: On The Run, a dévoilé Activision, ce jeudi, dans une première bande-annonce.

• À lire aussi: Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrive en octobre sur PS4 et Xbox One [BANDE-ANNONCE]

• À lire aussi: Crash Bandicoot 4 aurait plus de 100 tableaux (et pas de microtransactions, apparemment)

Pour développer le titre, qui sera la première aventure du personnage sur iOS et Android, l’éditeur de la franchise s’est tourné vers l’équipe de King, le studio derrière le célèbre Candy Crush.

Gratuit (jusqu’à ce que vous fassiez des achats à l’intérieur de l’application), Crash Bandicoot: On The Run puisera dans l’histoire et les personnages notoires de la franchise, tout en offrant du gameplay assez classique pour un jeu du genre «autorunner».

En d’autres mots, Crash traversera des niveaux en courant automatiquement, alors que le joueur devra contrôler le personnage de gauche à droite et le faire sauter, notamment, afin d’éviter les obstacles.

Avec un concept similaire, Super Mario Run n’avait, pour sa part, pas exactement remporté beaucoup de succès. On devait toutefois payer pour accéder à la plupart du contenu du titre. Reste maintenant à voir si Crash Bandicoot: On The Run sera un peu plus «généreux» envers ses fans.

Pour le moment, on ne sait pas quand le titre paraîtra sur iOS et Android, mais il est possible de s’inscrire à une «liste d’attente» pour y avoir accès dès sa sortie.

Rappelons, par ailleurs, qu’il ne s’agira pas du seul nouveau jeu de Crash Bandicoot à voir le jour prochainement, alors que le quatrième volet de la série, It’s About Time, arrivera sur PS4 et Xbox One le 2 octobre prochain.

À REGARDER