Une téléréalité des Sims s’en vient (et on ne sait pas trop comment réagir)

Dans la catégorie des choses auxquelles on ne s’attendait pas, les Sims seront au cœur d’une toute nouvelle – et un peu étrange – émission de téléréalité qui sera diffusée dès la mi-juillet.

Intitulée The Sims Spark'd, la série réunira 12 participants qui s’affronteront pour créer les «personnages, mondes et histoires les plus uniques» au sein de Sims 4. Ils seront ensuite jugés par un jury composé de célébrités. Motivation supplémentaire: les participants courront la chance de remporter un prix en argent de 100 000$ US.

Pour le moment, l’identité des compétiteurs n’a pas été dévoilée, mais on promet que ce seront des personnalités connues du web.

Si jamais vous doutez du concept, une bande-annonce de la série de quatre épisodes, développée par Eleague et Buzzfeed Multiplayer, en collaboration avec Electronic Arts, est accessible depuis mercredi sur le web.

Cet aperçu s’avère-t-il rassurant pour la suite? On vous laisse en juger...

Chose certaine, les fans de compétitions télévisuelles ne devraient pas être dépaysés, quoique l’on commence à s’éloigner un peu (beaucoup) des fameuses téléréalités de cuisine ou de rénovation.

Notons que, parallèlement à la diffusion de Sims Spark'd, des défis seront lancés dans The Sims 4 et les meilleurs créateurs pourront être sélectionnés afin de participer à une éventuelle prochaine saison de la série.

The Sims Spark'd sera diffusée sur la chaîne américaine TBS, de même que sur le web, dès le 17 juillet.

