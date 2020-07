Voici toutes les (vraies) bandes-annonces dévoilées dans le Devolver Direct

Le personnage de Nina Struthers était de retour aujourd’hui avec sa bande pour la diffusion Devolver Direct, dévoilant quelques bandes-annonces, mais aussi pour se moquer du marketing des jeux vidéo et des présentations numériques de l’industrie.

Devolver Digital s’est amusé en annonçant de faux jeux et en riant un peu de la culture «hype» qui entoure souvent l’industrie du jeu vidéo. La diffusion d’aujourd’hui était un peu moins dingo que celles des années précédentes, mais on a eu une bonne dose d’autodérision et quelques caméos de grands noms tels que Phil Spencer, Geoff Keighley, Bennett Foddy et SonicFox.

À travers toutes les blagues habituelles de Devolver, il y a quand même eu quelques annonces, dont des dates de sorties. Voici toutes les (vraies) bandes-annonces du Devolver Direct d’aujourd’hui!

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sortie prévue le 4 août sur Steam et PS4

Showdor Warrior 3, aperçu du gameplay

Sortie prévue en 2021.

Carrion

Sortie prévue le 23 juillet sur Steam, Nintendo Switch et Xbox One.

Olija

Sortie prévue en 2020 sur PC et Nintendo Switch.

Serious Sam 4, aperçu du gameplay

Sortie prévue en août 2020 sur Steam et Stadia.

Jeu meta Devolverland Expo

Devolver Digital a également dévoilé un jeu assez meta nommé Devolverland Expo, un jeu gratuit de simulation «marketing» dans un palais des congrès abandonné après l’annulation mystérieuse de la présentation Devolver Digital. On y retrouve des kiosques pour tous les jeux annoncés lors de la diffusion Devolver Direct.

C'est très Devolver, tout ça.

