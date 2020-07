Assassin’s Creed Valhalla sortira en novembre 2020

Ubisoft a annoncé aujourd’hui, dans le cadre de sa conférence numérique Ubisoft Forward, la date de sortie du prochain Assassin’s Creed, en plus de dévoiler des séquences de gameplay.

30 minutes de gameplay Assassin's Creed Valhalla:

Assassin’s Creed Valhalla sortira le 17 novembre 2020 sur Xbox One, PS4, PC (Epic Games Store et Ubisoft Store), Uplay et Stadia. Le jeu sera également lancé sur les consoles PS5 et Xbox Series X dès le lancement de celles-ci.

Excellente nouvelle pour ceux qui vont se procurer le jeu sur Xbox One ou PS4: votre copie pourra être installée sur la console de la prochaine génération du même fabricant.

À REGARDER