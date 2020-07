Ubisoft a annoncé, aujourd'hui, la date de sortie de Far Cry 6, développé principalement par Ubisoft Toronto. La bande-annonce du jeu est arrivée à la toute fin de la présentation Ubisoft Forward d'aujourd'hui, potentiellement car celle-ci devait être une surprise. Cependant, le studio a été la cible de nombreuses fuites ce week-end, dévoilant Far Cry 6, ses images et même sa bande-annonce complète.

Bande-annonce Far Cry 6

Far Cry 6 met en vedette l'excellent Giancarlo Esposito dans le rôle du dictateur Antón Castillon et plonge les joueurs au cœur d'une révolution à Yara, un paradis tropical. Cela suit bien la formule Far Cry: un grand méchant a trop de pouvoir et vous devez libérer le peuple sous son emprise. Vous incarnerez Dani Rojas, habitant(e) de Yara, qui deviendra un(e) combattant(e) de la guérilla.

«Les méchants charismatiques et complexes font partie de l’ADN de Far Cry. Nous savions donc, dès le début, que nous devions être ambitieux sur l’écriture de ces nouveaux personnages et sur la façon dont ils prendraient vie», déclare Navid Khavari, directeur narratif à Ubisoft Toronto. «Travailler avec un tel éventail de talents, incluant le seul et l’unique Giancarlo Esposito, et découvrir comment ils ont incarné nos antagonistes pour en faire des personnages terrifiants, mais aussi profondément complexes, a été une expérience incroyable que j’ai hâte de partager avec nos fans».

Giancarlo Esposito est accompagné d'Anthony Gonzalez (Coco) dans le rôle de Diego, le fils d'Antón. La bande originale de Far Cry 6 a été composée par le compositeur Pedro Bromfman, connu pour son travail sur la série Narcos ainsi que sur le jeu Need for Speed Heat.

Ubisoft n'a pas partagé un aperçu du gameplay; la bande-annonce sert au dévoilement du projet, mais il faudra patienter avant de voir le jeu en pleine action.

Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Stadia et PC (Epic Games Store/Ubisoft Store).