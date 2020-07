Watch Dogs: Legion sortira le 29 octobre 2020

Si vous pensiez que les NPCs étaient importants dans les jeux Watch Dogs et Watch Dogs 2, attendez de mettre la main sur Watch Dogs: Legion. Dans ce prochain opus de la série, il sera possible de recruter des NPCs et même de jouer leur rôle.

Ubisoft annonçait aujourd’hui, dans le cadre de sa conférence numérique Ubisoft Forward, que Watch Dogs: Legion débarquera sur Xbox One, PS4, Stadia et PC dès le 29 octobre 2020. La conférence présentait en profondeur le concept «Play as Anyone», une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de vous glisser dans la peau d’un NPC (non-playable character...jouable).

Gameplay Watch Dogs: Legion

Le jeu vous permettra d’incarner et de recruter tous les personnages que vous croiserez dans les rues de Londres. Chaque Londonien sera une recrue potentielle pour votre mouvement «hacktiviste de résistance», et possédera sa propre histoire, une personnalité unique et ses propres compétences.

Vous allez pouvoir recruter jusqu’à 40 membres dans votre clan. Vous pourrez choisir, entre autres, un agent du MI6, un champion de boxe, un hacker, ou même une vieille dame.

Watch Dogs: Legion sera disponible le 29 octobre 2020.