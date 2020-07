16 jeux annoncés pour Google Stadia

Le service de cloud gaming Stadia de Google annonçait aujourd'hui plusieurs titres qui feront bientôt partie de leur catalogue.

La diffusion Stadia Connect d'aujourd'hui annonçait 16 jeux, dont cinq exclusivités, qui s'ajouteront à l'offre Stadia prochainement. Parmi la sélection, on retrouve plusieurs titres 2K et même Sekiro: Shadows Die Twice.

Voici tous les titres annoncés pour Stadia.

Outcasters

Lancement prévu cet automne, exclusif à Stadia

Orcs Must Die! 3

Disponible dès maintenant, exclusif à Stadia

Super Bomberman R Online

Lancement prévu cet automne, exclusif à Stadia pour un temps limité

One Hand Clapping

Accès anticipé

Dead by Daylight

Cross-play avec Nintendo Switch et PC, lancement prévu en septembre 2020 incluant Crowd Play et Crowd Choice, des options pour influencer le jeu en direct en tant que spectateur.

PUBG

Lancement prévu le 30 juillet

Hitman, Hitman 2

Lancement prévu le 1 septembre

Hitman 3

Lancement prévu en janvier 2021

Serious Sam 4

Lancement prévu en août 2020

Outriders

Hiver 2020

WWE 2K Battlegrounds

Lancement prévu le 18 septembre

PGA TOUR 2K21

Lancement prévu le 21 août

NBA 2K21

Lancement prévu en automne 2020

Sekiro: Shadows Die Twice

Lancement prévu en automne 2020

Hello Neighbor

Lancement prévu le 20 septembre

À REGARDER