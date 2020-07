Valorant: le système de «ranking» pourrait être revu et le «pourquoi» est plutôt gênant

Si vous jouez au mode compétitif de Valorant et que vous avez des questions à propos du système de classement, nous avons malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous. Selon le concepteur en chef des personnages chez Riot Games, Ryan «Morello» Scott, l'individu en charge du ranking du jeu ne travaille plus pour le studio et personne n'a pris la relève depuis.

Morello a avoué avec beaucoup de gêne, mardi lors d’une session de jeu sur Twitch, que la personne qui était responsable du design du système de placement ne travaillait plus pour Riot.

Or, depuis son lancement, Riot reçoit majoritaire des questions sur le système de classement, mais l'équipe derrière Valorant est incapable d'offrir de réponses claires, car personne ne connait réellement son fonctionnement de fond en comble, comment il a été établi ou même ce qui était prévu dans le futur.

L’équipe de Valorant chercherait donc frénétiquement une solution pour remédier à cet énorme problème.

Vont-ils reprendre le code existant? Vont-ils tout mettre aux poubelles pour recommencer à zéro? Les questions restent pour le moment sans réponse et, du point de vue d’un joueur, cela peut s'avérer aussi inquiétant que frustrant. Puis, du point de vue d'un développeur, rejouer dans le code de quelqu'un d'autre, ce n'est jamais évident.

Chose certaine, si Riot veut que Valorant se démarque et prenne sa place comme un jeu qui pourrait joindre les rangs de l'esport, la question du système de placement doit être réglée très rapidement.

