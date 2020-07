Xbox Game Pass: Yakuza Kiwami 2 et Grounded arrivent en juillet

La Xbox Game Pass continue d’étoffer son catalogue.

Après Soulcalibur 6 et Fallout 76 au début juillet, ce sera bientôt au tour de Yakuza Kiwami 2 et Grounded, le plus récent titre d’Obsidian, de faire bientôt leur apparition sur le service de jeux sur demande de Microsoft.

Grounded, plus particulièrement, sera offert en version bêta dès le 28 juillet. Quant à Yakuza Kiwami 2, le remake du second volet de la franchise, il débarquera sur console et PC le 30 juillet.

Notons aussi l’arrivée le 23 juillet du «jeu d’horreur inversé» Carrion, où vous devrez incarnez un monstre en quête de chaos. Ça promet.

Somme toute, ce sera donc un bon mois de nouveautés pour les usagers de la plateforme, alors que quelques autres titres supplémentaires arriveront aussi au cours des prochaines semaines sur la Xbox Game Pass.

En voici la liste complète:

Forager – 16 juillet (Xbox One et PC)

Mount & Blade: Warband – 16 juillet (Xbox One)

Carrion – 23 juillet (Xbox One et PC)

Golf With Your Friends – 23 juillet (PC)

Grounded (bêta) – 28 juillet (Xbox One et PC)

Nowhere Prophet – 30 juillet (Xbox One et PC)

The Touryst – 30 juillet (Xbox One et PC)

Yakuza Kiwami 2 – 30 juillet (Xbox One et PC)

L’abonnement à la Xbox Game Pass sur Xbox One et PC donne accès à une centaine de jeux sur demande, dont les exclusivités récentes de Microsoft. Sony offre un service similaire sous la forme de PlayStation Now.

