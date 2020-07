Ghost of Tsushima: voici comment télécharger le jeu avant sa sortie

Vous n'avez pas un forfait ultrarapide pour votre internet et télécharger un jeu peut prendre des heures? Vous pouvez, depuis déjà une semaine, télécharger ou «précharger» Ghost of Tsushima à temps pour sa sortie à minuit.

Que vous soyez fan des précommandes ou non, pouvoir télécharger un jeu à l'avance peut être fort agréable lorsque notre internet est un peu lent. Cela nous permet d'y jouer dès sa sortie, au lieu d'attendre de longues heures.

Le très attendu Ghost of Tsushima arrive demain (ou cette nuit) et entame la fin d’une génération de jeux exclusifs pour la PlayStation 4. Mais, si vous le précommandez, même aujourd’hui, vous pouvez le télécharger dès maintenant (preload) pour qu’il soit prêt dès sa sortie officielle.

Vous devez avoir précommandé la version numérique de Ghost of Tsushima via le PlayStation Store pour pouvoir le télécharger dès maintenant. C'est ce que j'ai fait ce matin, et ça fonctionne très bien.

En attendant, vous pouvez lire la critique de Ghost of Tsushima écrite par notre super collègue Raphaël!