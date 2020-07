Kanye, Elon Musk et Barack Obama ont été piratés sur Twitter

Kanye West et Elon Musk font partie des victimes d'une attaque massive sur Twitter, lors de laquelle les comptes de nombreuses célébrités ont été piratés. Parmi les autres personnes ciblées, on retrouve notamment Barack Obama, son ex-vice-président et candidat à la présidentielle, Joe Biden, ou encore Bill Gates.

«Nous sommes au courant d'une faille de sécurité qui peut avoir un impact sur de nombreux comptes Twitter. Nous sommes en train d'enquêter et de prendre des mesures pour régler ce problème, nous vous tiendrons au courant très bientôt. Vous pourriez ne plus être en mesure d'accéder à Twitter ou de mettre à jour votre mot de passe pendant que nous évaluons la situation», a déclaré un porte-parole du site dans un communiqué posté sur la plateforme.

Le hack en question était en fait une arnaque aux Bitcoins dans laquelle les comptes piratés encourageaient à leur envoyer de l'argent, promettant que la somme serait remboursée et «doublée» immédiatement.

Des comptes de grandes sociétés telles que Uber ou Apple ont également été visés.

Ce nouveau piratage intervient un peu moins d'un an après que le compte du PDG de Twitter, Jack Dorsey, s'est fait hacker, postant des insultes racistes et une alerte à la bombe. Les messages avaient alors rapidement été effacés.