Google Meet va se retrouver directement intégré à l’application mobile Gmail

Quelques semaines après avoir déployé son outil de visioconférence Meet dans Gmail sur le web, Google annonce en faire de même via son application mobile. Présente sur près de deux milliards de terminaux mobiles, l’application représente une formidable force de frappe pour démocratiser encore plus les appels vidéo, un peu partout dans le monde.

Durant le confinement, les internautes ont pris l’habitude, plus que jamais, de communiquer par visioconférence, ce qui permet de se retrouver à plusieurs, de manière certes virtuelle, mais conviviale. C’est à cette époque que Google avait décidé de rendre accessible à tous, et non plus aux seuls professionnels, son outil Meet, accessible aujourd’hui directement via Gmail. Désormais, l’application mobile va également permettre d’en profiter, où que l’on soit.

L’idée est donc d’offrir un outil qui a fait ses preuves à l’ensemble des mobinautes ayant l’habitude d’évoluer dans l’écosystème Google, quels que soient leur pays et l'équipement dont ils disposent. Son utilisation a ainsi été simplifiée au maximum puisque Meet se présentera sous la forme d’un nouvel onglet en bas de l’écran et qu’il suffira de cliquer dessus pour lancer une nouvelle réunion, à deux ou plus. Pour rejoindre une conversation, il suffira alors de cliquer sur le lien qui vous sera envoyé.

Cette nouvelle fonctionnalité est déployée progressivement à partir du 16 juillet. L’application Gmail est disponible gratuitement via Google Play (Android) et l’App Store (iOS).