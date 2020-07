Overcooked: une édition avec TOUS les niveaux et DLC pour la PS5 et la Xbox Series X

Les amateurs de chaos culinaire se réjouiront d'apprendre que la franchise Overcooked! débarquera sur les consoles des prochaines générations, avec des améliorations et une TONNE de contenu. On n'exagère pas. Regardez par vous-mêmes:

Team17 / Ghost Town Games

C'est excessif.

Overcooked! All You Can Eat regroupera non seulement tous les tableaux d'Overcooked! et d'Overcooked! 2, mais également tous les contenus téléchargeables et tous les chefs. Tout ça, en plus de refaire une beauté au jeu pour qu'il soit jouable en 60fps avec une résolution de 4K.

Les contenus du tout premier Overcooked! ont été retravaillés en utilisant le moteur du deuxième jeu, ce qui les rendra jouables en ligne pour la toute première fois...avec cross-platform en plus!

Il y aura plus de 200 tableaux culinaires, incluant 7 nouveaux défis conçus pour cette édition spéciale. Même chose pour les chefs, toute la gang est là, en plus de 3 nouveaux chefs.

Overcooked! All You Can Eat sera disponible en version matérielle et numérique pour Xbox Series X et PlayStation 5. Aucune date de lancement n'a été dévoilée pour le moment.