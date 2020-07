Panzer Paladin: la microbrasserie Pixel et le studio Tribute Games réalisent une bière épique

Dans le but de célébrer le tout nouveau titre de Tribute Games, Pixel brasse une IPA aux couleurs du jeu québécois, parfaite pour les journées chaudes de l’été: la bière Panzer Paladin IPA. La sortie du jeu Panzer Paladin est prévue pour demain, sur Steam et Nintendo Switch.

La collaboration des deux entreprises québécoises ne pouvait qu’être naturelle. Elles ont toutes les deux le désir de rendre hommage aux grandes franchises qui ont marqué l'enfance des générations ayant grandi dans les années 80 et 90 en actualisant leurs produits pour la consommation par ces mêmes générations aujourd’hui.

«La Panzer Paladin IPA est le fruit d'une alliance inévitable entre deux entreprises québécoises qui partagent une passion profonde pour les jeux rétro et la bonne bière. Tribute est fière de s'associer avec la microbrasserie Pixel pour lancer cette bière aux couleurs de son nouveau jeu», a commenté Étienne Turcotte, le cofondateur de Pixel, à Pèse sur Start.

La Panzer Paladin IPA ayant une teneur en alcool de 6% offre un taux d'amertume relativement bas pour une IPA, soit 25 IBU. Brassée avec les houblons Mosaic, Simcoe et Vic Secret, la bière offre des arômes d’agrumes et de fruits tropicaux comme la mangue et l’ananas, mais elle a également une légère note de pin.

On avait très hâte de voir une collaboration du genre qui allait mixer deux éléments qui sont faits l’un pour l’autre.

La bière est disponible dès aujourd’hui au Québec dans plus de 500 points de vente. Le jeu Panzer Paladin, quant à lui, paraîtra demain, le 21 juillet, en version numérique pour PC sur Steam et pour Nintendo Switch via le eShop de Nintendo.

