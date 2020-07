Voici les nouveautés annoncées par Nintendo lors du Direct Mini

Nintendo diffusait aujourd’hui un Nintendo Direct Mini; une courte présentation qui dévoilait quelques nouveautés pour la Nintendo Switch. Le plus grand dévoilement fut celui concernant la franchise Shin Megami Tensei, qui aura un remaster et une suite pour la Nintendo Switch.

Voici donc tout ce qui a été annoncé!

Cadence of Hyrule

Le jeu Cadence of Hyrule aura trois nouveaux DLC, dont un pack de personnages disponible dès aujourd’hui. Le pack Melody proposera 39 nouvelles chansons, tandis que le pack Symphony of the Mask proposera de nouveaux contenus pour l’histoire. Ceux-ci devraient être disponibles avant la fin octobre.

Une passe saisonnière, qui vous donnera accès à tous les packs dès qu’ils sont disponibles, peut être achetée dès aujourd’hui.

Une version complète de Cadence of Hyrule sera également disponible dès le 23 octobre, incluant tous les contenus téléchargeables du jeu.

Rogue Company

Nintendo a annoncé que Rogue Company, le shooter en ligne, débarquerait sur la Nintendo Switch avec du cross-platform. Plus de détails devraient être dévoilés avant la fin de la journée.

WWE 2K Battlegrounds

Disponible sur la Nintendo Switch le 18 septembre 2020. Le jeu sera également lancé sur PS4, Xbox One et Windows.

Shin Megami Tensei III ainsi que Shin Megami Tensei V

Nintendo a gardé le meilleur pour la fin: Shin Megami Tensei III aura un remaster ainsi qu'une suite pour la Nintendo Switch. Shin Megami Tensei V sera lancé mondialement en 2021!

Pour visionner la diffusion Nintendo Direct Mini, c'est ici.

