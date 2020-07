Communauté montréalaise YUL AI: le lieu de rencontre entre le divertissement et l’intelligence artificielle

Vitrine du savoir-faire québécois, centres de recherche, développement de projets, YUL AI rassemblera les professionnels et passionnés d’intelligence artificielle avec la puissante industrie du divertissement bien implantée tant à Montréal qu’ailleurs au Québec.

Plus récents, les développements de l’intelligence artificielle (IA) connaissent un essor très rapide. Autrement dit, ce n’était qu’une question de temps avant que ces deux univers ne se rencontrent.

« Il était donc logique d’y implanter une communauté pour faciliter la réunion de ces univers, faire converger les connaissances et former un espace de rencontres et de découvertes », peut-on lire sur la page YouTube.

Les applications de l’IA dans le secteur du divertissement

Sur le site YUL.AI, on énumère quelques-unes des possibilités qu’offre le jumelage des deux secteurs :

Jeux vidéo : contrôle des personnages non joueurs en fonction du comportement des joueurs;

Production de films : automatisation des tâches (storyboard, décomposition de scripts, création de planifications, génération de listes de plans, gestion des budgets, etc.);

Automatisation des sous-titres par le traitement du langage naturel;

Événements grand public : recrutement, gestion des foules, contenus marketing adaptés, analyse des publics, mesures de sécurité;

Musique : listes de pièces personnalisées en fonction des goûts et écoutes des consommateurs;

Diffusion sportive: identification des objets et des actions dans les événements sportifs, aide à la sélection de plans et d’angles divertissants.

Pour gérer au jour le jour les activités des membres sur YUL AI, une application proposera périodiquement du contenu sous diverses formes : conférences, forum de discussions, annonces, maillage, nouvelles de l’industrie, etc.

Grande conférence mondiale à Montréal et virtuelle

À venir très prochainement, le lancement officiel d’YUL-AI prendra la forme d’une rencontre mondiale réunissant plus de 1500 personnes les 30 septembre, 1er et 2 octobre à Montréal, écrit le site.

La formule hybride permettra d’y participer en personne ou virtuellement grâce à une solution de diffusion de qualité télévisuelle – pandémie oblige.

Parmi les grands thèmes qui y seront couverts, notons :

La sécurité (renseignements personnels, droits d’auteur, télétravail, protection des données, etc.);

La monétisation de la consommation de contenu en ligne;

L’adversité en tant que génératrice de créativité;

L’avenir après la crise mondiale causée par la COVID-19;

L’impact de l’IA au service de l’industrie du tourisme;

L’expérience utilisateur.

Et ce n’est qu’un début, le potentiel est si grand dans le divertissement et les applications d’intelligence artificielle que ces deux-là n’ont pas fini de nous surprendre.