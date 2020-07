NHL 21: pas de versions pour PS5 et Xbox Series X

EA Sports a enfin donné une mise à jour sur l’avancement de NHL 21, et les nouvelles sont moyennes. Non seulement la sortie du jeu, qui était prévue en septembre, est retardée, mais les plans pour la prochaine génération de consoles semblent avoir été mis de côté.

Alors que les fans attendent encore avec impatience la présentation de NHL 21, c’est finalement dans un billet publié par l’équipe de développement que le studio a fait le point sur le développement du jeu.

On ne le cachera pas, l’année est difficile pour tout le monde. Les retards se sont accumulés pour plusieurs franchises et malheureusement, NHL s'ajoute à la liste. Le jeu sortira bien cette année, mais l’équipe vise le mois d’octobre plutôt que celui de septembre, soulignant qu'elle a besoin de quelques semaines de plus pour finaliser les derniers détails.

«Cette année a été pleine de circonstances extraordinaires et nous avons dû faire des ajustements majeurs et développer le jeu à domicile. Cette transition a été très réussie et nous sommes heureux de dire que le jeu est sur la bonne voie et complet, conformément à notre vision originale», a cependant rassuré EA Sports dans son billet.

En ce qui concerne la prochaine génération de consoles, l’équipe de développement dit avoir pris la décision de mettre son énergie sur l'innovation et les nouvelles fonctionnalités du jeu sur les consoles actuelles, plutôt que de créer des versions spécialement pour la PS5 et la Xbox Series X.

«Il sera possible de jouer à NHL 21 sur la prochaine génération via la compatibilité en aval, mais nous nous concentrons à sortir NHL 21 sur Xbox One et PS4, et sommes excités de voir les opportunités que la prochaine génération de console apportera dans le futur.»

L’équipe promet de révéler plus de détails sur le prochain volet de la franchise dans les prochains mois.

