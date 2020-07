Essayez plus de 70 jeux pas encore sortis sur votre Xbox One

Encore ébranlée par la pandémie, l’industrie du jeu vidéo tente de trouver divers moyens de faire connaître ses prochains titres, alors qu’à peu près tous les grands événements gaming ont été annulés en 2020. Présentations en ligne, essais à distance pour les journalistes; heureusement, l’imagination ne manque pas de ce côté.

• À lire aussi: Rocket League deviendra bientôt gratuit sur toutes les plateformes

• À lire aussi: Nintendo Switch: Spyro, Moving Out, Overcooked! et plein d’autres rabais sur le eShop

Dans ce même esprit, Microsoft n’oublie pas les joueurs et proposera au cours de la prochaine semaine plus de 70 démos de jeux à paraître, qui seront en essai gratuit sur Xbox One.

Et bonne nouvelle, tout le monde peut participer à l’événement virtuel, organisé dans le cadre du Summer Game Fest! Pour ce faire, vous n’avez qu’à ouvrir votre Xbox One et consulter votre page d’accueil. Vous devriez y trouver une tuile qui mènera vers le répertoire des jeux à essayer.

Selon Microsoft, de nouvelles démos seront ajoutées graduellement d’ici le 27 juillet, moment auquel l’ensemble des titres disparaîtront (en théorie). Il faudra donc en profiter le temps que ça dure!

Pour la majorité, il s’agit de jeux indépendants, mais quelques noms qui ont davantage fait jaser, comme Destroy All Humans! ou encore Skatebird, font aussi partie de la liste.

Il est à noter que certains de ces démos risquent d’offrir un avant-goût un peu plus brut, comme la plupart de ces jeux sont encore en développement. Il faudra donc garder cela en tête lors de l’essai.

Reste que c’est une expérience fort intéressante que Microsoft offre ici à ses joueurs!

Pour la liste complète des jeux qui seront offerts, c’est par ici.

À REGARDER