Le jeu Drink More Glurp s’annonce chaotique et hilarant [VIDÉO]

L’éditeur Yogcast Games et le studio Catastrophic_Overload ont dévoilé aujourd’hui le jeu de party Drink More Glurp, qui devrait sortir en août sur PC et Nintendo Switch.

Drink More Glurp est un jeu sportif basé sur la physique où des extraterrestres participent à une compétition inspirée des Jeux olympiques.

Bande-annonce Drink More Glurp

Les aliens du jeu s'inspirent des humains, cherchant des commanditaires pour leurs événements sportifs. Mais, certains commanditaires sont un peu louches. Ceux-ci peuvent changer la gravité d'un niveau, ou même transformer les bras des personnages en lasers. Bref, ça va être chaotique.

Drink More Glup sortira sur la Nintendo Switch et sur PC le 6 août pour environ 13$.

À REGARDER