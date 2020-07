Mafia: Definitive Edition se dévoile en profondeur avec une longue vidéo de gameplay

Un peu plus de deux mois avant sa sortie, on a eu l’occasion d’en apprendre davantage ce mercredi sur l’ambiance et les mécaniques de Mafia: Definitive Edition, grâce à une vidéo de gameplay détaillée, partagée par le développeur Hangar 13.

La capsule, commentée par le président du studio, Haden Blackman, montre pendant une quinzaine de minutes l’ampleur du travail qui a été effectué dans le cadre du remake du titre original, paru il y a déjà près de 18 ans.

Blackman mentionne que son équipe, appuyée notamment par des artisans qui ont travaillé sur la version de 2002, a voulu revoir l’entièreté du jeu à la sauce 2020, tout en conservant les principaux aspects qui avaient fait le charme de l’original.

Au-delà du visuel et des animations, ce sont donc aussi les environnements, la trame scénaristique et différentes mécaniques qui ont été approfondis et remis au goût du jour.

Le grand patron de Hangar 13 soutient toutefois que les missions principales sont restées intactes et que même si la ville de Lost Heaven est désormais plus détaillée, les lieux clés de l’histoire sont encore fidèles à leurs origines.

Par ailleurs, la mission présentée lors de la vidéo dévoilée ce mercredi permet aussi de jeter un coup d’œil aux phases de combat du jeu, qui reprennent plusieurs points, si ce n’est pas l’entièreté, du système de Mafia III.

Certes, selon Blackman, les fusillades de Mafia: Definitive Edition devraient tout de même se différencier de celles du troisième volet, comme Tommy Angelo, le protagoniste du premier, n’est pas un soldat, contrairement à son successeur.

Au premier œil, quelques bogues semblent encore présents ici et là, mais somme toute, ce nouvel aperçu donne envie de plonger dans ce énième remake.

Mafia: Definitive Edition doit paraître le 25 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Une version pour Stadia devrait également être disponible éventuellement.

