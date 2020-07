Super promo d'été PlayStation: jusqu'à 50% de rabais sur plein de jeux

La compagnie Sony se sent généreuse ces temps-ci, car elle propose une autre belle sélection de jeux à rabais sur sa boutique en ligne.

Si vous n'avez pas encore essayé Spider-Man, je vous suggère fortement de l'explorer. Surtout à ce prix-là!

Voici quelques titres qui ont retenu notre attention.

Star Wars Jedei: Fallen Order

79,99$ 39,99$

Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection

79,99$ 55,99$

Resident Evil 3

79,99$ 47,99$

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

49,99$ 24,99$

Need for Speed Heat

79,99$ 31,99$

Red Dead Redemption 2

79,99$ 39,99$

The Witcher 3: Wild Hunt

55,99$ 16,79$

The Last of Us Remastered

19,99$ 14,99$

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

54,99$ 27,99$

Days Gone

49,99$ 33,49$

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

29,99$ 22,49$

Persona 5 Royal

79,99$ 59,99$

Maneater

53,49$ 40,11$

Control

79,99 $ 27,99$

Call of Duty Modern Warfare Remastered

49,99 $ 19,99$

La vente prend fin le 19 août 2020.

Pour consulter la liste des jeux, visitez le PlayStation Store.

