Yakuza: Like a Dragon arrivera en Amérique du Nord en novembre

Paru au Japon en janvier dernier, le septième volet de la franchise culte Yakuza débarquera finalement sur nos tablettes (et celles du reste de l’occident) en novembre prochain.

• À lire aussi: Final Fantasy VII: la suite du «remake» est en plein développement et sortira «aussitôt que possible»

• À lire aussi: Essayez plus de 70 jeux pas encore sortis sur votre Xbox One

Le tout a été dévoilé dans une bande-annonce aussi ridicule qu’amusante, mettant de l’avant une brochette de nouveaux personnages, dont un combattant qui semble être capable d’invoquer un attroupement de pigeons lors des combats. Ça vous donne une idée.

Fait intéressant, il s’agira du premier jeu de la série, depuis le Yakuza original sur PS2, à recevoir un doublage complet en anglais, à l’image du spin-off Judgment, qui a eu droit au même traitement l’an dernier. L’acteur George Takei sera à la tête de la distribution de cette traduction anglaise, interprétant le puissant patriarche Masumi Arakawa.

En plus des versions PS4, Xbox One et PC, Sega a d’ailleurs annoncé que Yakuza: Like a Dragon sera également disponible sur Xbox Series X dès sa sortie.

Une mouture améliorée pour la PS5 serait aussi en préparation, mais on ne sait pas quand celle-ci sera mise en vente.

Soulignons que Like a Dragon offrira une expérience qui devrait s’avérer assez différente des titres précédents de la franchise. Ainsi, au lieu de proposer des combats du genre «beat 'em up», ce nouveau Yakuza s’appuiera plutôt sur un système tour par tour, à l’image d’un RPG.

En tout cas, on ne pourra pas les blâmer ne pas essayer de nouvelles choses!

À REGARDER