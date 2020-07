Call of Duty Warzone: toutes les zones et secteurs de Verdansk [GUIDE]

Lors de nos premières fois dans Call of Duty: Warzone, on se pose tous la même question: «Mais où devrais-je atterrir?» On a pensé à vous et on a bâti un guide pour les débutants, afin de vous aider à connaître les différents points d’atterrissage sur la carte géante de Verdansk.

Lancé en mars 2020, Call of Duty: Warzone a été un succès instantané pour Activision et Infinity Ward. Ce mode gratuit de Modern Warfare rassemble tous les jours des milliers de joueurs en ligne dans un seul but: se tapocher dessus, jusqu’à ce qu’il n'en reste qu’un.

Vue de haut, la carte de Verdansk, où se déroulent les combats de Warzone, peut sembler intimidante. Nous avons donc bâti ce guide pour vous aider à mieux vous situer et ainsi vous aider à bien communiquer vos stratégies lorsque vous êtes en squad.

Secteurs et zones

Verdansk est divisé en cinq secteurs principaux, qui rassemblent chacun plusieurs zones:

VERDANSK Nord

VERDANSK Ouest

VERDANSK Sud-Ouest

VERDANSK Central et Sud

VERDANSK Est

Montage photo Christine Lemus/courtoise Infinity Ward

1. Verdansk Nord

Le secteur nord est très isolé, vaste et à découvert, allant des lacs glacés et collines enneigées autour du Gora Dam (Barrage) jusqu’à la carrière de la rivière Karst.

Montage photo Christine Lemus/Courtoise Infinity Ward

Il comprend cinq zones:

Zone A, qui comprend: Gora Dam (Barrage), Tunnel Gora, Bloc 17, Bloc 16;

Courtoise Infinity Ward

Zone B, qui comprend: Bloc 23, Jarvdinsk Spomenik, Bord de la rivière;

Courtoise Infinity Ward

Zone C, qui comprend: Base militaire Arklov Peak;

Courtoise Infinity Ward

Zone D, qui comprend: Carrière de la rivière Karst;

Courtoise Infinity Ward

Zone E, qui comprend: Site d’écrasement d’avion, Passage Lozoff, Bloc 14, Bloc 15, le camp WHP (World Humanitarian Project).

Courtoise Infinity Ward

2. Verdansk Ouest

Une large plaine qui comprend de nombreux bâtiments commerciaux, des tours résidentielles ainsi que deux cimetières, dont l'un est rempli de pièces d’avion. L’aéroport se situe dans ce secteur et, bien sûr, il est en feu.

Il comprend huit zones:

Zone A, qui comprend: l’aéroport international de Verdansk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone B, qui comprend: les hangars d’entretien de l’aéroport;

Courtoisie Infinity Ward

Zone C, qui comprend: la casse;

Courtoisie Infinity Ward

Zone D, qui comprend: les entrepôts;

Courtoisie Infinity Ward

Zone E, qui comprend: le Supermagasin Atlas;

Courtoisie Infinity Ward

Zone F, qui comprend: le Cimetière de Verdansk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone G, qui comprend: les tours résidentielles Torsk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone H, qui comprend: le Cimetière d’avions Zhokov.

Courtoisie Infinity Ward

3. Verdansk Sud-Ouest

Le secteur sud-ouest est probablement le secteur avec le plus de zones facilement reconnaissables. Le secteur s'étend de l’hôpital de Verdansk jusqu’à la piste de karting, en passant par la station de train et la Grande Roue sur la promenade Barakett Ouest.

Montage Christine Lemus/Courtoisie Infinity Ward

Il comprend cinq zones:

Zone A, qui comprend: l’hôpital de Verdansk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone B, qui comprend: la station de train de Verdansk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone C, qui comprend: la promenade Barakett Ouest;

Courtoisie Infinity Ward

Zone D, qui comprend: la promenade Barakett Est;

Courtoisie Infinity Ward

Zone E, qui comprend: la piste de course de karting, Zozni Spomenik et Novi Grazha Hills.

Courtoisie Infinity Ward

4. Verdansk Central et Sud

Les secteurs central et sud sont les plus denses et les plus appréciés des tireurs d’élite. Vous les trouverez le plus souvent positionnés au centre-ville, dans le district de Tavorsk. Près de là se trouve l’immense stade de soccer, ainsi que la station de télévision.

Montage Christine Lemus/Courtoisie Infinity Ward

Ils comprennent cinq zones:

Zone A, qui comprend: le pont de Grazna et la station de télé BCH4;

Courtoisie Infinity Ward

Zone B, qui comprend: le Bloc 6;

Courtoisie Infinity Ward

Zone C, qui comprend: le stade de Verdansk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone D, qui comprend: le centre-ville du district de Tavorsk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone E, qui comprend: le parc de Tavorsk et Styor Spomenik.

Courtoisie Infinity Ward

5. Verdansk Est

Le secteur entier est principalement réservé à l'agriculture, à l’industrie forestière et au port, donc un secteur très ouvert et à découvert. Un peu au sud se trouvera la prison Zordaya, très populaire, mais aussi très dangereuse.

Montage Christine Lemus/Courtoisie Infinity Ward

Il comprend cinq zones:

Zone A, qui comprend: le Bloc 18 et le pont Karst;

Courtoisie Infinity Ward

Zone B, qui comprend: la cour à bois Gorengard;

Courtoisie Infinity Ward

Zone C, qui comprend: les terres fermières de Krovnik;

Courtoisie Infinity Ward

Zone D, qui comprend: le port de Verdansk;

Courtoisie Infinity Ward

Zone E, qui comprend: la prison Zordaya.

Courtoisie Infinity Ward

