Brie Larson veut vraiment jouer Samus dans une adaptation de Metroid au cinéma

Si jamais Nintendo décide de produire un film inspiré de Metroid, l’entreprise n’aura pas à chercher sa Samus bien loin!

En entrevue au talk-show virtuel Animal Talking, qui, oui, se déroule à l’intérieur d’Animal Crossing, l’actrice et grande «gameuse» Brie Larson a une fois de plus souligné qu’elle «adorerait» revêtir les habits de la chasseuse de primes intergalactique dans un éventuel long-métrage.

Justement, ce n’est pas la première fois que l’interprète de Captain Marvel mentionne qu’elle souhaiterait jouer le rôle de Samus Aran dans un éventuel long-métrage. Il s’agit plutôt d’une histoire qui remonte à l’Halloween 2018, comme elle l’a raconté jeudi au micro de l’animateur et scénariste Gary Whitta.

«Je me suis déguisée en Samus pour l’Halloween, il y a deux ans. C’était littéralement un costume à 20$ que j’avais acheté sur Amazon, ce n’était rien. J’étais tellement excitée que j’ai publié sur Instagram une photo de moi et du costume, et les gens étaient comme: “woah”», s’est rappelé Larson.

La comédienne a ajouté qu’elle n’avait jamais, par la suite, mis fin à ces spéculations, puisqu’elle voudrait réellement porter le personnage de Samus à l’écran.

«Elle a toujours été le personnage que je prenais dans Super Smash Bros., et je l’adorais. Donc, tout cela a commencé [avec le costume] et je n’ai certainement pas mis fin à cette histoire, parce que je veux faire ce film. Je veux assurément participer à ça. Alors, Nintendo, encore une fois, j’adorerais le faire», a-t-elle conclu.

Tout ça pour dire que Brie Larson aimerait vraiment, mais vraiment beaucoup jouer dans une adaptation cinématographique de Metroid. Rendu à ce point, je crois qu’on peut la croire!

Et vous, vous en pensez quoi?

