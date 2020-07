La sortie des prochains Avatar, Star Wars et Mulan remise à plus tard

Comme c'est devenu, tristement, la coutume, la sortie de bon nombre de films de Disney, dont les prochains Avatar et Star Wars, de même que Mulan, a été remise à plus tard en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète depuis quelques mois.

Partagé par Deadline, le plus récent brassage de cartes de Disney voit notamment le remake de Mulan disparaître, pour le moment, du calendrier de parutions du géant américain.

D’abord attendue pour le 27 mars, la sortie de la refonte du classique avait été reportée au 21 août. La date n’est toutefois plus dans les plans du studio, qui n’a pas encore partagé de nouvelle fenêtre de parution en salle pour le film.

Du retard pour Avatar et Star Wars

Le constat n’est pas beaucoup plus réjouissant pour les fans d’Avatar et de Star Wars.

En ce sens, toutes les suites prévues de la franchise de James Cameron, dont le deuxième volet devait paraître en 2021, sont reportées d’un an. Selon le nouveau calendrier, Avatar 2 sortira donc en décembre 2022, Avatar 3 en décembre 2024, Avatar 4 en décembre 2026 et Avatar 5 en décembre 2028. (Eh oui, il y a bel et bien quatre nouveaux Avatar en préparation...)

À ce sujet, le réalisateur a d’ailleurs partagé sur Twitter un message destiné aux membres de la «Na’vi Nation» pour expliquer la situation.

A message from James Cameron.



Irayo, Na'vi Nation. Stay safe. 💙 pic.twitter.com/Uwi2J6xF4k — Avatar (@officialavatar) July 23, 2020

Quant à Star Wars, la sortie du premier film d’une nouvelle trilogie, d’abord prévue pour 2022, aurait été remise à décembre 2023, alors que les deux autres longs-métrages verraient maintenant le jour en décembre 2025 et 2027.

Soulignons que, pour l’instant, la parution de Black Widow, le prochain film de Marvel Studios, est toujours sur les rails pour le 6 novembre. Reste maintenant à voir si ça tiendra...

