Red Dead Online: une mise à jour «massive» dès la semaine prochaine

Après sept mois d’attente, les fans de Red Dead Online auront finalement une nouvelle mise à jour «massive» le 28 juillet prochain.

Rockstar n’avait pas ajouté de contenu au volet multijoueur de Red Dead Redemption 2 depuis décembre 2019.

Entre-temps, plusieurs joueurs avaient fait preuve de leur mécontentement, se disant laissés de côté par le studio, allant jusqu’à manifester dans le jeu, habillés en clowns, plus tôt en juillet.

Annoncée ce vendredi sur le blogue de l’éditeur, cette mise à jour pour Red Dead Online proposera notamment un rôle additionnel, centré sur le «naturalisme», pour le système Frontier Pursuit, de même qu’une nouvelle Outlaw Pass, «des tonnes de fonctionnalités et de corrections demandées par la communauté et beaucoup plus à jouer et découvrir au cours des mois à venir».

Image courtoisie Rockstar Games

Par le fait même, Rockstar a indiqué qu’une patch estivale était aussi en préparation pour GTA Online et que la «plus grande mise à jour» pour le titre en ligne suivrait plus tard cette année.

Voilà une autre preuve que l’entreprise américaine mise encore énormément sur les immenses mondes connectés de Red Dead Redemption et de Grand Theft Auto.

