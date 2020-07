Sonic the Hedgehog 2: une date de sortie pour le prochain film

Confirmé en mai dernier, le retour de Sonic au cinéma dans un nouveau long-métrage a désormais une date de sortie, le 8 avril 2022, soit un peu plus de deux ans après le premier film.

Le comédien Ben Schwartz, qui double la voix de Sonic en anglais, en a notamment fait l’annonce tôt ce vendredi sur Twitter. Vraisemblablement, on peut donc déduire que ce dernier sera de la partie pour Sonic the Hedgehog 2.

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

Ce faisant, il se joindra une fois de plus au réalisateur Jeff Fowler et aux scénaristes John Miller et Pat Casey. Pour le moment, on ne sait toutefois pas si le reste des artistes de la distribution, comme Jim Carrey ou James Marsden, seront de retour également.

Chose certaine, le développement de la suite confirme une fois de plus le grand succès au cinéma de Sonic the Hedgehog, sorti en salle en février dernier. Il avait alors su rejoindre bon nombre de fans, malgré des critiques, somme toute, assez moyennes.

