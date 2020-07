Août 2020: voici les jeux gratuits PlayStation Plus

Les abonnés PlayStation Plus auront droit à deux jeux très différents le mois prochain. Il y aura un titre Call of Duty et un tout nouveau jeu qui fera ses débuts sur la console dans l'offre PS Plus du mois d'août.

Le jeu Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sera disponible dès le 28 juillet pour tous les membres PlayStation Plus. Sorti en mars sur PlayStation et en avril sur PC et Xbox One, il s'agit d'un remaster de la campagne de Modern Warfare 2 sortie en 2009.

Fall Guys: Ultimate Knockout fera ses débuts sur la console PlayStation dans le cadre de l'offre PlayStation Plus dès le 4 août. Le jeu regroupe 60 joueurs qui devront franchir plusieurs obstacles amusants afin d'être le dernier survivant. C'est un peu comme un battle royale, mais avec un côté coloré et léger. Le jeu sera également disponible sur PC, mais son arrivée gratuite sur PlayStation Plus est une stratégie qui promet une foule de joueurs dès le jour 1!

