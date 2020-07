Un jeu de Fort Boyard sort aujourd'hui sur consoles et PC

Bien que Fort Boyard ne soit plus dans nos écrans au Québec depuis quelques années, le jeu télévisé d'origine française est devenu un vrai phénomène culturel autant ici qu'en Europe, où il est toujours diffusé. L'émission a donné naissance à plusieurs jeux vidéo, dont un tout nouveau qui est maintenant disponible.

Les jeux vidéo Fort Boyard n'ont pas toujours nécessairement reçu de bonnes critiques. On se croise les doigts que cette fois sera la bonne avec Escape Game Fort Boyard, un tout nouveau jeu sorti aujourd'hui sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PS4.

Courtoisie

Escape Game vous glisse dans la peau des candidats de Fort Boyard devant 25 défis inspirés de la célèbre émission. On retrouve également des personnages classiques comme le Père Fouras et des personnages connus dans les saisons plus récentes de la série.

Bande-annonce Escape Game Fort Boyard

Vous allez devoir traverser les tableaux et résoudre leurs énigmes afin d'amasser assez de clés pour ouvrir la fameuse Salle du trésor. On espère vraiment que Félindra sera là!

Le prix du jeu varie un peu: sur Steam, il a un rabais de 20% jusqu'au 3 août sur son prix de base de 28,99$, alors que sur consoles, le prix tourne plutôt autour des 40$ avec la version Nintendo Switch au plus bas prix.