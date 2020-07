Une nouvelle mise à jour estivale arrive dans Animal Crossing: New Horizons

La deuxième mise à jour estivale d'Animal Crossing: New Horizons vient d'être annoncée, dévoilant des nouveautés colorées ainsi que la sauvegarde dans le nuage.

Avec la mise à jour, qui sera déployée le 30 juillet, il sera possible d'assister à un spectacle de feux d'artifice tous les dimanches à 19h du mois d'août. Vous allez également pouvoir lancer vos propres designs de feux d'artifice et participer à des tirages!

Pour les membres Nintendo Switch Online, la mise à jour de cette semaine apportera le voyage dans le monde des rêves. Dès que vous faites une sieste, il sera possible de voyager vers d'autres îles et de recevoir des visiteurs «dans un rêve». Pour le moment, on ne sait pas si les séquences de rêves fonctionneront exactement comme la Dream Suite d'Animal Crossing: New Leaf, mais ça risque d'être semblable.

Capture d'écran YouTube / Nintendo

La nouveauté la plus importante cependant est l'arrivée de la sauvegarde dans le nuage. Les membres Nintendo Switch Online pourront allumer le service de sauvegarde qui fera des backups de votre île et votre data. Il faudra encore contacter Nintendo Consumer Support pour restaurer votre île sur une nouvelle console en cas de perte, mais on sent que le partage de données entre consoles arrive bientôt!

La deuxième mise à jour estivale d'Animal Crossing: New Horizons sera déployée gratuitement le 30 juillet.