37 nouvelles chansons s'ajoutent à la trame sonore de Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sort le mois prochain avec une bonne partie de sa trame sonore originale, et maintenant, une foule de nouvelles chansons. Si vous ne commencez pas à skanker en jouant au remaster, je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes plate.

Activision a confirmé l'arrivée d'un total de 37 nouvelles chansons sur la trame sonore du remaster des deux premiers jeux Tony Hawk's Pro Skater. Il y aura quelques classiques, dont Can I Kick It? du groupe A Tribed Called Quest et Same In The End de Sublime, mais aussi quelques chansons un peu plus récentes, dont Bloody Valentine de Machine Gun Kelly et Bass de Merkules.

Écoutez l'essentiel de la trame sonore ici !

Voici les nouvelles chansons:

A Tribe Called Quest – Can I Kick It?

A. Swayze & the Ghosts – Connect to Consume

Alex Lahey – Misery Guts

All Talk – Let’s Do It

American Nightmare – Life Support

Backchat – Step It Up

Baker Boy – In Control

Billy Talent – Afraid of Heights

Black Prez ft. Kid Something – The Struggle

CHAII – South

Charlie Brown Jr. – Confisco

Cherry Kola – Something To Say

Chick Norris – Made Me Do

Craig Craig ft. Icy Black – Stomp

Crush Effect ft. KARRA – Coming Through

Destroy Boys – Duck Eat Duck World

DZ Deathrays – IN-TO-IT

FIDLAR – West Coast

JunkBunny – Sedona

Less Than Jake – Bomb Drop

Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

Merkules – Bass (feat. Tech N9ne & Hopsin)

MxPx – Let’s Ride

Pkew Pkew Pkew – Mid 20’s Skateboarder

Reel Big Fish – She’s Famous Now

Rough Francis– Deathwire

Screaming Females – Let Me In

Skepta – Shutdown

Spilt Milk – Run It Up Pt II

Strung Out – Firecracker

Sublime – Same In The End

The Ataris – All Soul’s Day

The Super Best Frens Club – Like This

Token – Flamingo

Tyrone Briggs – Lose Control

Viagra Boys – Slow Learner

Zebrahead – All My Friends Are Nobodies

Le site Kotaku a confirmé que seulement 5 chansons de la trame sonore originale ne feront pas partie du remaster:

Cyco Vision by Suicidal Tendencies

Committed by Unsane

Bring the Noise by Anthrax & Public Enemy

B-Boy Document '99 by The High & Mighty

Out With The Old by Alley Life

On regrette de vous informer qu'une chanson de Powerman 5000 sera effectivement toujours sur la trame sonore.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sort le 4 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.