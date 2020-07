Nouveau teaser du magnifique jeu québécois Spiritfarer

Le studio québécois Thunder Lotus est sur le point de lancer son tout nouveau jeu Spiritfarer, une aventure sur le thème de la mort. Pour souligner l'arrivée imminente du jeu, le studio a partagé un troisième aperçu avec gameplay.

Teaser Spiritfarer

La mort? Oui, la mort. Mais Spiritfarer aborde le sujet de la mort avec une délicatesse et une douceur enveloppantes. Un peu comme les jeux Journey et Gris, Spiritfarer présente son thème complexe avec élégance et sérénité. Cependant, alors que ce n'est pas le cas dans ces autres titres, le dialogue est important dans Spiritfarer.

Vous y incarnez Stella, une passeuse d'âmes. Sur votre grand bateau, vous explorez le monde, vous vous liez d'amitié avec des esprits et, avant qu'ils ne passent dans l'au-delà, vous prenez soin de leurs derniers souhaits. Ça demeure un jeu de gestion, donc vous allez devoir construire votre bateau, récolter, pêcher et cuisiner, mais sans être brusqué par un sentiment d'urgence. Ah, oui, vous avez un chat, qu'un ami pourra incarner en mode coop!

Je vous suggère fortement d'aller télécharger la démo gratuite de Spiritfarer sur Steam. Elle n'est pas très longue, mais vous donnera certainement le goût d'en savoir plus sur ce jeu fait au Québec.

Spiritfarer n'a pas de date de lancement pour le moment, mais le jeu devrait arriver en 2020. Il sera offert sur PC (Steam, GOG, Epic Games Store), Stadia, Nintendo Switch, Xbox One (et Game Pass), ainsi que sur PlayStation 4. Ne passez pas à côté de ce jeu!