Galaxy Unpacked 2020, le grand déballage des nouveautés Samsung

Pandémie oblige, l’événement Galaxy Unpacked a été diffusé aujourd’hui en ligne sur tous les continents. Au menu, nous avons eu droit à la nouvelle génération 5G des téléphones intelligents Galaxy Note20 et Note20 Ultra, les tablettes Tab S7 et S7+, la montre intelligente Galaxy Watch3, les écouteurs Galaxy Buds Live et la seconde mouture du téléphone pliable Galaxy Z Fold 2.

Les téléphones Note20 et Z Fold 2 ont constitué évidemment le fait dominant de ce grand déballage en raison de leur importance dans le catalogue du géant sud-coréen.

Vers la fin de la diffusion en ligne, le directeur principal des produits mobiles, TM Roh, a déclaré que les « principaux piliers pour l’avenir de sa société seront les téléphones 5G et les modèles pliables, ainsi que la standardisation de la technologie sans fil de prochaine génération ».

Galaxy Note20 et Note20 Ultra 5G

Flirtant avec le format tablette, les deux grands téléphones intelligents Note20 offrent respectivement une surface d’écran de 6,7 et 6,9 po. Le second obtient en prime un écran Dynamic AMOLED 2X plus lumineux, un zoom hybride 50x et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz disponible dans les réglages. Par défaut, celle-ci est fixée à 60 Hz.

Et comme nous l’avons vu hier avec la nouvelle fonction de partage à proximité Nearby Share de Google, Samsung adopte la technologie Ultra Wide Band (UWB) qui facilite le partage de photos et de vidéos avec vos proches.

Disponibilité et prix : en précommande sur le site samsung.com/ca. En boutique dès le 21 août.

Galaxy Note20 5G : à partir de 1399,99 $

Galaxy Note20 Ultra 5G : à partir de 1819,99 $ (128 Go), 2029,99 $ (512 Go)

Galaxy Tab S7 et S7+

Samsung indique que ce sont les premières tablettes 5G à être offertes en Amérique, lesquelles sont offertes en taille d’écran 11 et 12,4 po. Mais les prix ci-dessous s’appliquent aux modèles 4G LTE. Aucune indication n’est donnée quant aux prix des modèles 5G, même pour le marché américain.

En quelques mots, ces modèles S7 dit Samsung combinent la puissance d’un ordinateur portatif avec la mobilité d’une tablette pour rester productifs et sont livrées avec un stylet S Pen amélioré.

Disponibilité et prix : en ligne sur samsung.com/ca et en magasins à partir du 18 septembre.

Tab S7 : 919,99 $ (128 Go), 1029,99 $ (256 Go) en noir mystique

Tab S7+ : 1189,99 $ (128 Go), 1299,99 $ (256 Go) en noir mystique

Les écouteurs-boutons Galaxy Buds Live

La principale nouveauté de ces écouteurs est qu’ils intègrent une fonction d’annulation active du bruit qui peut aussi être mise en marche par les applications Galaxy Wearable sur Android ou Galaxy Buds sur iOS.

Ceux-ci sont également dotés de trois microphones et d’une fonction qui détecte les mouvements de la mâchoire lorsqu’on parle pour améliorer la qualité sonore.

Disponibles dès le 7 août pour 249,99 $ dans les couleurs «mystiques» en bronze, blanc ou noir.

La montre Galaxy Watch3

Parmi les faits saillants de cette nouvelle montre intelligente, notons l’ajout d’un meilleur suivi du sommeil et de la condition physique, ainsi que d’un moniteur ECG (électrocardiogramme) dont le fabricant vient d’annoncer qu’elle a obtenu l’homologation de la FDA américaine.

Ces montres sont offertes en tailles 41 et 45 mm et en version 4G LTE.

Prix : 549,99 $ (41 mm) ou 599,99 $ (45 mm).

Téléphone Galaxy Z Fold 2

C’est déjà la seconde génération de ce gros téléphone pliable qui a connu quelques pépins dans la première.

Cette fois, le verre de l’écran est renforcé et la charnière n’attire plus les débris selon son fabricant qui prévoit qu’il débarquera sur nos terres plus tard cette année où l’on connaîtra ses prix et son calendrier de distribution.