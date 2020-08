Pikmin 3 Deluxe annoncé pour la Nintendo Switch

Le jeu Pikmin 3, paru en 2013, sortira en version Deluxe sur la Nintendo Switch cet automne.

Nintendo a annoncé ce matin la sortie de Pikmin 3 Deluxe pour la Nintendo Switch. Le jeu inclura tous les contenus téléchargeables déjà sortis, ainsi que des options de mode coopératif et de nouvelles missions.

«Pikmin 3 Deluxe donne vie à cette franchise classique sur Nintendo Switch, présentant à un nouveau public son contenu et ses personnages bien-aimés, tout en accueillant les anciens joueurs avec de nouveaux défis», a déclaré Nick Chavez, vice-président senior des ventes et du marketing de Nintendo of America. «Avec Pikmin 3 Deluxe, l’éventail de jeux Nintendo Switch continue de croître avec une variété de titres que tout le monde peut découvrir et apprécier.»

Bande-annonce Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 3 Deluxe sort le 30 octobre 2020 et peut être précommandé dès maintenant.