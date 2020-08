Animal Crossing: les nouveaux poissons et insectes à attraper en août

Comme d'habitude, le mois d'août est arrivé dans Animal Crossing: New Horizons accompagné d'une poignée de nouveaux insectes et poissons à attraper.

Cette fois-ci, les nouveautés fauniques se font un peu plus rares, surtout lorsque l'on compare à toutes les bestioles qui ont fait leur apparition au début du mois de juillet. Certes, il y a tout de même de jolis ajouts à faire au musée de votre île.

Par contre, il faut souligner que beaucoup, et on insiste, beaucoup d'insectes quitteront New Horizons après le 31 août. 21 espèces pour être plus exact! Vous devrez donc gardez à l'oeil celles-ci au cours des prochaines semaines afin de ne pas les manquer.

Nouveaux insectes d'août

Cigale cicadelle

Criquet

Criquet pèlerin

Nouveaux poissons et créatures marines d'août

Murène

Raie

Tortue trionyx

Ver plat

Insectes qui quitteront le 31 août

Bupreste

Charançon bleu

Cigale cercope

Cigale géante

Cigale higurashi

Cigale hyalessa

Graphium sarpedon

Lucane cerf-volant

Lucane cyclommatus

Lucane girafe

Lucane inclinatus

Lucane lamprima

Lucane miyama

Mue de cigale

Pseudotorynorrhina

Sasakia Charonda

Scarabée

Scarabée atlas

Scarabée éléphant

Scarabée hercule

Scarabée kabuto

Poissons qui quitteront le 31 août

Calmar

Fondule barré

Grenouille

Napoléon

Tête de serpent

