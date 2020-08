Epic Games Store: voici les jeux gratuits de cette semaine

Peu importe ce qui se passe dans le monde, l’Epic Games Store continue chaque semaine de nous abreuver en jeux gratuits.

• À lire aussi: Août 2020: voici les jeux gratuits PlayStation Plus

• À lire aussi: Voici les jeux qui sortiront en août 2020 sur consoles et PC

Dès ce jeudi, la boutique en ligne offre ainsi sans frais Wilmot's Warehouse, de même que le premier épisode de 3 out of 10, et ce, jusqu’au 13 août à 11h.

Paru l’an dernier, Wilmot's Warehouse est un jeu de casse-tête où vous incarnerez un petit cube flottant qui doit réorganiser un entrepôt en suivant des demandes spécifiques.

Quant à 3 out of 10, il s’agit d’une sitcom interactive, qui propose un mélange entre une série d’animation et une collection de minijeux narratifs. Cette semaine, c’est donc le premier épisode d’une série de cinq, intitulé Welcome To Shovelworks, qui sera offert gracieusement.

Par ailleurs, on sait déjà que l’Epic Games Store proposera gratuitement dès jeudi prochain le titre d’action Remnant: From the Ashes et La collection Alto, qui regroupe les jeux de plateformes Alto's Aventure et Alto's Odyssey.

Comment les obtenir?

C’est très simple! Si ce n’est pas déjà fait, il suffit d’installer le client de l’Epic Games Store, de se créer un compte et de télécharger les titres gratuits. Voilà!

À REGARDER