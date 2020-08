La programmation du Festival Fantasia est sortie

La programmation du Festival international de films Fantasia est enfin sortie, annonçant une édition assez différente des années précédentes. Pandémie oblige, les films seront plutôt diffusés en ligne du 20 août au 2 septembre pour une édition totalement numérique.

C'est sur le site web que les amateurs de cinéma pourront consulter la programmation du Festival Fantasia, qui est sur le point d'entamer sa 24e édition. Pas de programme imprimé cette année; les descriptions de films et leurs horaires sont maintenant en ligne. Vous retrouverez, dans la programmation, plus de 20 titres canadiens et une panoplie de films internationaux en tous genres.

Les événements spéciaux ne sont pas laissés de côté cette année, même si tout sera diffusé sur le web. Le maître de l'horreur John Carpenter, qui recevra d'ailleurs un prix honorifique du Festival, offrira une leçon de cinéma lors d'un événement gratuit le 22 août.

Consultez la programmation et les événements spéciaux de la 24e édition de Fantasia ici.