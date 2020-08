Funko Pop: les nouvelles figurines PlayStation nous donnent vraiment envie de dépenser

Pour plusieurs, les figurines Funko Pop sont un cas d’amour ou de haine... il n’y a pas d’entre-deux. Cela dit, si vous faites partie du premier clan, la nouvelle fournée aux couleurs de personnages de PlayStation risque de faire battre votre cœur très fort.

Dévoilés lundi sur Twitter, les quatre ensembles de figurines font hommage à des personnages cultes de Death Stranding (Sam Porter Bridges), The Last of Us (Joel), Ratchet and Clank (les deux personnages du même nom) et Twisted Metal (Sweet Tooth).

Aux États-Unis, le fruit de cette sympathique collaboration entre Funko et PlayStation n’est disponible que du côté de la chaîne GameStop.

Chez nous, il faudra voir si EB Games proposera elle aussi les figurines, comme la boutique le fait parfois dans le cas d’exclusivités GameStop.

Certes, on espère que ce soit le cas. On a besoin de ce Sam Bridges à la grosse tête et au bébé Funko!

