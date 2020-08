The Last of Us Part II: la première grande mise à jour dévoilée

La toute première grande mise à jour du jeu The Last of Us Part II vient d'être officiellement annoncée et proposera de nouvelles options gameplay, dont une nouvelle difficulté.

C'est sur le blogue de Naughty Dog que le studio a dévoilé les détails de la mise à jour pour The Last of Us Part II, qui sera déployée à partir du 13 août. Les vétérans de la série seront heureux d'apprendre le retour de la difficulté «Grounded», un mode un peu plus réaliste qui fait en sorte que les ennemis sont plus meurtriers, les outils plus rares et le mode écoute est désactivé.

Le mode «Permadeath» quant à lui vous lance tout un défi: terminer le jeu sans mourir une seule fois, sinon vous recommencez à zéro. Vous pouvez utiliser des checkpoints aussi, si le défi semble trop intense.

La mise à jour ajoutera également 30 nouveaux effets visuels, qui vous permettront de traverser le jeu avec un tout autre look, ainsi que de nouveaux effets sonores.

Naughty Dog / Sony Interactive Entertainement

Et pour terminer, Naughty Dog a dévoilé une bonne liste de modifications que vous allez pouvoir apporter au jeu afin de personnaliser votre expérience. On a un petit coup de foudre pour le mode durabilité infinie d'arme melee qui nous permettra de traverser le jeu avec un bat de baseball!

Monde miroir

Monde miroir après mort

Slow Motion

Mode Bullet Speed

Munitions infinies

Crafting infini

Durabilité infinie d'armes meelee

Distance infinie au mode écoute

One Shot

Touch of Death

Audio 8-bit

Audio 4-bit

Audio hélium

Audio xénon

Désactivation du mode écoute

Les sauvegardes affichent une durée de jeu

Ajustements possibles du grain

Option Motion Sensor Function Aiming

Option Arc Throw HUD Display

Option Aiming Acceleration Scale

Option Aiming Ramp Power Scale

Améliorations aux modes accessibilité

La mise à jour, qui sera gratuite pour les joueurs de Last of Us Part II, sera déployée à partir du 13 août 2020. On a hâte de voir les joueurs traverser le jeu sans mourir avec Permadeath!

