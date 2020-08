Control: une version optimisée pour PS5 et Xbox Series X... à condition d’acheter l’édition Ultime du jeu

De toute évidence, ce ne sont pas tous les éditeurs qui offriront gratuitement une version optimisée de leurs jeux aux joueurs qui passeront à la prochaine génération de consoles.

Du moins, ce n’est pas le cas de 505 Games, qui a annoncé ce mercredi que son titre à succès Control bénéficiera d’une mise à niveau spéciale pour PS5 et Xbox Series X, mais qui sera réservée à celles et ceux qui achèteront la toute nouvelle édition Ultime du jeu, qui doit paraître au cours des prochaines semaines.

Les autres, qui ont par exemple acheté Control en 2019 à plein prix lors de sa sortie, n’y auront toutefois pas droit... à moins de se procurer l’édition Ultime et ainsi payer une fois de plus pour le titre qu’ils possèdent déjà.

C’est d’ailleurs ce que précise le site Web officiel de Control.

En plus de proposer cette mise à niveau pour les consoles de prochaine génération, l’édition Ultime regroupera le jeu original, les deux expansions (The Fondation et AWE), de même que toutes fonctionnalités ajoutées au fil des mises à jour de la dernière année.

Control Ultimate Edition sortira en versions numérique et physique au cours des prochains mois, suivant les phases suivantes:

27 août: Steam

Steam 10 septembre: Epic Game store, version numérique pour PS4 et Xbox One

Epic Game store, version numérique pour PS4 et Xbox One Fin 2020: version physique pour PS4 et Xbox One, version numérique pour PS5 et Xbox Series X

version physique pour PS4 et Xbox One, version numérique pour PS5 et Xbox Series X Début 2021: version physique pour PS5 et Xbox Series X

Entre temps, rappelons que plusieurs gros joueurs de l’industrie, comme Bethesda et Ubisoft, ont annoncé récemment qu’ils offriraient des mises à niveau PS5 et Xbox Series X gratuites pour certains de leurs jeux parus sur PS4 et Xbox One.

