Montres intelligentes Apple Watch : que nous réserve watchOS 7 ?

Pour les grandes ou petites sociétés, demeurer à l’avant-scène exige sans cesse de la recherche et du développement – surtout quand vos concurrents s’appellent Samsung, LG ou Huawei ou comme ces petits spécialistes: Fitbit, Skagen, Mobvoi, Garmin, Coros, Alpina ou Withings.

Dans le cas de la montre d’Apple, le système watchOS 7 lancé cette semaine en version bêta apporte un certain nombre d’ajouts intéressants.

Les nouveautés

Dans cette version développeur de watchOS 7, on découvre ces nouvelles fonctions:

Le dispositif et minuterie de lavage des mains,

Des activités d’entraînement,

Des indications routières pour les cyclistes et,

Des capacités de suivi du sommeil.

De toutes les fonctions, c’est le suivi du sommeil qui est le plus demandé par le public. Une fois mis à jour dans les Apple Watch des séries 3, 4 et 5, le nouveau système pourra profiter des capteurs déjà intégrés dans les montres existantes. Avant cette sortie de watchOS 7, il fallait compter sur des applications tierces pour assurer ce suivi.

Les experts s’entendent aussi sur de possibles composantes supplémentaires de suivi du sommeil dans les prochaines montres Apple Watch série6 plus tard cette année.

Apple Fonction sommeil

Sommeil paradoxal et rythme cardiaque

La fonction sommeil utilisera l’accéléromètre pour déterminer le moment où vous tombez dans les bras de Morphée, vos mouvements et écoutera des indices comme votre rythme respiratoire.

Celle-ci pourra entre autres déterminer votre sommeil paradoxal (phase de 10 à 40 min qui correspond aux périodes de rêve et aux mouvements oculaires).

Le système watchOS 7 devra également ménager la pile de la montre qui fonctionnera pratiquement 24 h sur 24 avec cette fonction sommeil. Apple évalue environ à 18 h l’autonomie de sa montre, ce qui pose problème si elle n’est pas assez chargée avant de vous endormir – au moins 30 % sans quoi la montre vous avertira.

L’arrivée de la prochaine montre Apple Watch série 6 disposera, on le souhaite, d’une plus longue autonomie.

Apple

Et avec le capteur cardiaque intégré, les fréquences de votre cœur seront juxtaposées aux heures de sommeil et enregistrées dans l’application Santé.

Il sera possible de déterminer l’horaire de sommeil et, avec Wind Down, de lancer des activités de présommeil comme des moments de méditation, des sons tranquillisants, etc.

Fonction de traduction

Et pour les cyclistes, ceux-ci n’auront plus à s’arrêter pour consulter leur iPhone ni à installer un support de guidon. Il suffira de suivre les directions du trajet sur leur montre avec la fonction Plans d’Apple.

Apple Fonction de trajet pour les cyclistes

Sous le radar, on remarque que watchOS 7 bénéficiera d’une fonction de traduction avec Siri, l’interface vocale d’Apple. On pourra demander une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues : allemand, arabe, espagnol, anglais, italien, japonais, coréen, portugais du Brésil, russe et mandarin.

Dites ce que vous voulez et la traduction sera lue à voix haute et affichée à l’écran. Pratique et sécuritaire puisqu’on n’aura plus à sortir son téléphone.

Un mot sur le marché planétaire des montres intelligentes qui atteindra les 96 milliards $US d’ici 2027 lequel est soutenu par un rythme de croissance de 20 % par an. Apple occupait le premier rang avec 35 % au début de 2019, loin devant Samsung avec 11 %.