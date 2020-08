A Total War Saga: Troy offert gratuitement sur l’Epic Games Store pour 24 heures seulement

L’Epic Games Store frappe fort une fois de plus en offrant gratuitement, pendant 24 heures seulement, le tout nouveau jeu de stratégie A Total War Saga: Troy sur PC et Mac.

Disponible sans frais depuis ce jeudi matin, il le sera jusqu’à demain, le vendredi 14 août, à 9h. Inutile donc de dire que, plus que jamais, vous devrez vous dépêcher afin de mettre la main sur le dernier titre de la franchise de Creative Assembly.

Pour l’obtenir, c’est assez simple. Vous n’avez qu’à installer le client de l’Epic Games Store sur votre ordinateur, vous créer un compte, si ce n’est pas déjà fait, pour ensuite installer le jeu. Et bonne nouvelle, il sera à vous pour toujours, du moment que vous le réclamez d’ici demain, 9h.

Une fois la promotion passée, A Total War Saga: Troy restera exclusif à l’Epic Games Store pendant un an, avant de débarquer éventuellement sur Steam en 2021.

Pour celles et ceux qui n’en avaient pas entendu parler, A Total War Saga: Troy vous mettra aux commandes d’une armée plongée dans des batailles épiques de la mythologie grecque. Si vous êtes un fan de jeux de stratégie, ça devrait vous plaire!

Notons que l’Epic Games Store propose aussi, dès ce jeudi, et ce pour une semaine, de télécharger gratuitement deux autres titres: Remnant: From the Ashes et The Alto Collection.

